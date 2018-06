Mutmaßlicher Drogendealer verletzte NÖ-Polizisten .

Ein mutmaßlicher Drogendealer hat am Dienstag einen niederösterreichischen Polizisten in Wien verletzt. Der 20-Jährige wehrte sich mit Schlägen und Tritten gegen eine Anhaltung. Ein Beamter wurde von einem Schlag am Oberkörper getroffen und gegen eine Hauswand geschleudert, er musste im Spital behandelt werden. Der algerische Asylwerber wurde laut Polizei ebenso angezeigt wie Kunden.