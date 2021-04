Raser erfand Autodiebstahl und erhielt weitere Anzeige .

Mit bis zu 160 km/h im Ortsgebiet soll ein von der Polizei verfolgter Raser am Sonntag im Bereich der Triester Straße in Wien-Favoriten stadtauswärts gefahren sein. Schließlich fuhr er in Vösendorf (Bezirk Mödling) an einen Baum. Der 20-jährige Fahrer und Beifahrer stiegen aus dem Fahrzeug und ergriffen die Flucht. Wenig später wurden die beiden Männer bei einer Wiener Polizeiinspektion vorstellig, um das Fahrzeug als gestohlen melden - eine Lüge, die aufgedeckt wurde.