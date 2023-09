Kulinarisches Mozartprogramm

PERCHTOLDSDORF „Wiener Concertverein“ lautete einst der Name des Ensembles, aus dem die heutigen Wiener Symphoniker hervorgingen. Nach wie vor sind deren Mitglieder beim Concertverein aktiv, der auch einen eigenen Zyklus im Wiener Konzerthaus bestreitet. Dieses Ensemble lud unter dem Titel „Mozart!“ zu einem Konzert in die Burg. Zwei Perchtoldsdorfer standen dabei im Mittelpunkt: Der Dirigent und Fagottist Milan Turković (Gatte von Ingrid Wendl) und der philharmonische Soloklarinettist Daniel Ottensamer, einst im Ort aufgewachsen und jetzt mit der Familie wieder hier sesshaft geworden.

Wer kennt sie nicht, die „Kleine Nachtmusik?“ Wer aber glaubte, sie sei das meistgespielte Werk Mozarts, wurde vom Dirigenten eines Besseren belehrt: Es handelt sich vielmehr – auch für den Rezensenten eine Überraschung ‑ um das darauffolgende Klarinettenkonzert in A-Dur. Zu den Werken selbst: Die „Kleine Nachtmusik“ geriet äußerst zart und duftig, eine „mozärtliche“ Wiedergabe. Beim Klarinettenkonzert konnte Ottensamer all seine stupende Technik auskosten, gepaart mit beachtlichem Körpereinsatz. Den Abschluss nach der Pause bildete die Symphonie in Es-Dur, am Ende berechtigter Jubel für alle Mitwirkenden.