Am Freitag ist es so weit: Die Gemeinde Wiener Neudorf wird auf der örtlichen A2-Auffahrt in Fahrtrichtung Wien für Tempo 80 und eine neue Lärmschutzwand demonstrieren. Dem vorausgegangen sind „freundliche, aber ergebnislose Gespräche mit der ASFINAG“, wie es Bürgermeister Herbert Janschka, ÖVP, formuliert – die NÖN berichtete.

Unterstützung wird die Gemeinde bei der Demo nicht nur von der Bevölkerung, sondern auch von Vertretern der Grünen auf Bezirks- und Landesebene erhalten – darunter Mödlings Vizebürgermeister Gerhard Wannenmacher, Bezirkssprecher Christian Apl und Landessprecherin Helga Krismer. Eingeladen sind auch die Chefebenen der ASFINAG und des Verkehrsministeriums, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner sowie Kanzler Sebastian Kurz, beide ÖVP, und dessen Vize HC Strache, FPÖ, die vor der Nationalratswahl ihre Unterstützung bei Tempo 80 zugesagt haben.

Zur Sicherheit: 80er auf dem A2-Abschnitt

Treffpunkt der Demonstranten wird Freitag um 15 Uhr das ehemalige KIKA-Lager bei der B11 sein – direkt neben der Auffahrt. Dorthin werden die Demonstranten ab 16 Uhr gehen, wobei mit einer kurzen Verkehrsbehinderung auf der Kreuzung gerechnet werden muss. Bis 18 Uhr wird schließlich auf der Auffahrt in Richtung Wien demonstriert, diese wird für den Zeitraum entsprechend geschlossen sein.

Die anderen Spuren der Auf- und Abfahrt Wiener Neudorf werden normal befahrbar sein. Um 18 Uhr endet die Demo, auch dann ist mit einer kurzen Verkehrsbehinderung in dem Bereich zu rechnen.

Vizebürgermeisterin Elisabeth Kleissner, Umweltforum, verrät die Ironie an der Demo: „Aus Sicherheitsgründen muss während der Kundgebung der A2-Abschnitt bei der Auffahrt in beide Richtungen mit Tempo 80 geführt werden.“