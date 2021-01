Dass mit dem Unternehmensberater Patrick Lieben-Seutter just ein geschäftsführender ÖVP-Gemeinderat den Job erhalten hat und Nachfolger von Peter Klumpp als Amtsleiter geworden ist, kam bei der Opposition nicht gut an – die NÖN berichtete im Sommer.

Nunmehr ist die Probezeit abgelaufen, Lieben-Seutter wurde definitiv in seiner Amtsleiter- Funktion bestätigt und hat sein Gemeinderatsmandat zurückgelegt. Für Bürgermeister Herbert Janschka, ÖVP, war die Trennung zwischen Politik und Gemeindeverwaltungstätigkeit stets gewollt, zumal er „kein Freund dieser Doppelrolle, die es in vielen Gemeinden gibt“, ist. Mit Lieben-Seutter als Amtsleiter werde man „eine Erfolgsgeschichte schreiben“, zeigte sich Janschka im NÖN-Gespräch zuversichtlich.

Neu im Gemeinderat ist mit Sabrina Pöltl die aufgrund der Corona-Wirren immer noch regierende närrische Landesregentin, die in Mödling hauptgemeldet ist und in Wiener Neudorf ihren Nebenwohnsitz hat. „Sabrina hat sich sehr um unsere Faschingsgilde bemüht, auch sonst viele Initiativen gesetzt, sie hat sich als sehr positiver Faktor für Wiener Neudorf herausgestellt“, merkte Janschka an.

In den Gemeindevorstand aufgerückt ist Stefan Michalica, der nunmehr als geschäftsführenden Gemeinderat für Hochbau und Raumordnung fungiert.