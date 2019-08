Alle fünf Parkhäuser des heuer eröffneten Airport würden mit Sensor-Systemen der niederösterreichischen Indect (30 Mitarbeiter, 15 Mio. Euro Umsatz) ausgestattet, wurde am Donnerstag mitgeteilt. Zum Auftragswert werden ausdrücklich keine Angaben gemacht. Gemessen an Stückzahlen und Parkplatzanzahl sei das von Indect gelieferte System aber das größte derartige Projekt im Parkbereich weltweit, hieß es in einer Aussendung.

Zuvor hat das 2003 von zwei Technikern gegründete mittelständische niederösterreichische Unternehmen u.a. die Airports von Houston/USA und Sydney/Australien mit Parkleitsystemtechnik ausgestattet, ebenso die Garagenanlagen von Microsoft in Redmont/USA oder die Parkhausanlage am Hauptbahnhof Zürich.