Audi kracht in Absicherungsfahrzeug auf der A2 .

Am Donnerstag kam es zu Mittag auf der Südautobahn (A2) im Bereich einer Tagesbaustelle zu einem schweren Verkehrsunfall. Aus unbekannter Ursache krachte der Lenker eines Audi A6 in Fahrtrichtung Süden mit seinem Fahrzeug in ein Absicherungsgespann der Asfinag.