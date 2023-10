Buchgroßhändler Medienlogistik Pichler-ÖBZ in Konkurs

Nach einer vergeblichen Investorensuche soll der Geschäftsbetrieb mit Jahresende eingestellt werden. Von der aktuellen Insolvenz sind laut Schuldnerangaben 28 Dienstnehmer betroffen, teilte der KSV1870 am Donnerstag mit. Über Passiva lagen zunächst keine Angaben vor.

Bereits Ende August hatte das Unternehmen die Einstellung des Geschäftsbetriebs mit Jahresende bekanntgegeben, nachdem der Versuch, einen Investor zu finden, gescheitert war. Geschäftsführer Franz Lintner hatte nach KSV-Angaben seine Geschäftspartner vor wenigen Tagen schriftlich informiert, dass die Beantragung eines Konkursverfahrens unumgänglich sei, da nahezu alle beim Unternehmen verbliebenen Verlage eine Liefer- und Remissionssperre über ihre Produkte verfügt haben, sodass neue Kundenaufträge zunehmend ausblieben und die Buchhandelsumsätze nunmehr vollständig eingebrochen seien.

„Nach uns vorliegenden Informationen ist auch ein Konkursantrag betreffend die unbeschränkt haftende Gesellschafterin Medienlogistik Pichler-ÖBZ GmbH zu erwarten“, hieß es in einer Aussendung des KSV1870. In dem im Jänner eröffneten Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung hatten die zu berücksichtigenden Passiva rund zwölf Millionen Euro betragen. Die Gläubiger hatten einem Sanierungsplan zugestimmt, der eine Quote von 20 Prozent vorsah, wovon die Hälfte bereits bezahlt wurde. Die restlichen zehn Prozent wären mit Jahresende fällig gewesen. Das Verfahren wurde formell im Juni aufgehoben.

Die Insolvenz von Medienlogistik Pichler-ÖBZ, des zweitgrößten Buchauslieferers in Österreich, hatte die heimische Verlagslandschaft in Aufregung versetzt. Betreut wurden rund 80 Verlage im In- und Ausland. Das Unternehmen hat jährlich rund acht Millionen Bücher ausgeliefert. U.a. wegen der Insolvenz des Großhändlers schrieb das Kulturministerium eine mit insgesamt 500.000 Euro dotierte Sonderförderung für Werbe- und Vertriebsmaßnahmen österreichischer Verlage aus. Die reguläre Verlagsförderung wurde um zehn Prozent auf 3,3 Millionen Euro erhöht.