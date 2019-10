Wenn bei der Brunner Wiesn die Lichter ausgehen, steht die „Wiener Neudorfer Wiesn“ in den Startlöchern. Wenngleich in deutlich kleineren Dimensionen. Dennoch hat Veranstalter Uwe Dietz – in Kooperation mit der Marktgemeinde – bei der vierten Auflage des zweitägigen Oktoberfest-Spektakels am 11. und 12. Oktober Kapazunder auf Lager: „Die Grafen“, die „adeligen“ Musiker, eröffnen am Freitag ab 19 Uhr den musikalischen Reigen, Hauptact ist Schlagerstar „Hannah“ aus Tirol.

Am Samstag legen „Wiener Wahnsinn“ los, ehe die „Wiesn“ mit der Ö3-Disco den Abschluss findet.

Angelo Lair

All das in der neuen Location im Bereich des Beachvolleyball-Platzes am Kahrteich: „Dort werden wir keine Anrainer stören“, hofft Dietz nach der Übersiedlung von der Tennisplatzstraße in Richtung Industriezentrum NÖ Süd. Ein weiterer Vorteil: „Wir werden mehr als nur genügend Parkplätze haben. Bei der ,Oase’ und entlang der Straße 3.“ Zudem könne man auf Privatparkplätze bei der Firma Still und beim Hotel HB1 zurückgreifen, freut sich Dietz.

Die Planungen für das nächste Jahr laufen schon, verrät Dietz. Mit einer Prämisse: „Wir wollen nicht größer werden, wir müssen und wollen uns nicht mit der Brunner Wiesn vergleichen. Es spricht schon für uns, dass wir als ,Kleine Schwester‘ der Brunner Wiesn gelten.“ Auch preislich werde man in jeder Hinsicht „billiger als andere bleiben“, betont Dietz.