Fahrzeugbrand mit Feuerlöscher in Schach gehalten .

Am Sonntagabend geriet ein roter Mazda im Ortsgebiet von Wiener Neudorf in Brand. Bis zum Eintreffen der um 18:34 Uhr alarmierten Freiwilligen Feuerwehr Wiener Neudorf konnte der Entstehungsbrand mit Hilfe eines tragbaren Feuerlöschers in Schach gehalten werden.