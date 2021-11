Feuerwehrkräfte konnten Brand in der SCS rasch löschen

Am Donnerstag kurz nach Mitternacht wurde die FF Wiener Neudorf zu einem automatischen Brandmeldealarm gerufen. "Gleichzeitig reagierte ein diensthabender Mitarbeiter der Betriebsfeuerwehr und kontrollierte die Videoüberwachung im Shopping-Center, über die er bereits Rauch im Verbindungsbereich zwischen Multiplex und IKEA feststellen konnte. Die Betriebsfeuerwehr meldete diese Bestätigung des Brandes per Notruf 122 an die Bezirksalarmzentrale Mödling, welche daraufhin die Alarmstufe erhöhte", berichtete die FF Wiener Neudorf in einer Aussendung am Freitagvormittag.

Die Wiener Neudorfer Florianis rückten mit zwei Fahrzeugen inklusive Drehleiter zum Brand aus. Vor Ort stellte der Einsatzleiter fest, dass sich hinter einer bepflanzten Wandverkleidung ein Brand über eine Höhe von ca. fünf Metern entwickelt hatte.

Das Einkaufszentrum war in dem Bereich des Übergangs zwischen den beiden Gebäudeteilen bereits leicht verraucht – das automatische Brandschutztor aber bereits geschlossen. "Der Schwelbrand hinter der Wandverkleidung konnte rasch mit einer Löschleitung über einen Wandhydranten eingedämmt werden", hielt die FF in ihrer Aussendung fest.

Die Feuerwehr musste im Anschluss einige bepflanzte Wandpaneele abnehmen, um den dahinterliegenden Bereich mit einer Wärmebildkamera kontrollieren zu können. Zum Zeitpunkt des Brandes bestand aber keine Gefahr für Personen – da die Geschäfte geschlossen waren.

