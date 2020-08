Katharina „Kathy“ Thaller (Gesang, Gitarre) aus der Steiermark und Tom Perry (Gitarre) aus Wiener Neudorf haben einander beim Musikstudium in Wien kennengelernt und für einen Konservatorium-Abend die Formation „Team Slash“ ins Leben gerufen. Slash ist jener Gitarren-Gott mit Zylinder, der „Guns’n’Roses“ den unverkennbaren Sound verleiht und eines der musikalischen Vorbilder. „Nach diesem Auftritt haben wir beschlossen, weiterzumachen“, erinnert sich Kathy im NÖN-Gespräch.

Auch die Richtung war vorgegeben: „Melodic Hardrock.“ In Patrick Peschat fand man alsbald einen Bassisten, Igor Derzko ist aktuell Drummer.

Als „Focuside“ ist man seit fünf Jahren unterwegs. Durchaus erfolgreich: Beim Planet.tt-Bandcontest schaffte es die Formation ins Finale, trat im Gasometer auf, auch am Donauinselfest haben sich „Focuside“ schon präsentiert.

Jetzt stehen sie mit dem Kracher „Back to hell“ unter den letzten Acht des „88.6-Bandcontests“. Eine Schülerin – Kathy unterrichtet in der von ihr gegründeten „School of Rock“ in Wien und Wiener Neudorf – habe sie aufmerksam gemacht, mitzutun. Nach dem vorwöchigen Interview im Radiosender ist klar: man konnte bereits den Bekanntheitsgrad der Truppe erhöhen. Ab Sonntag kann für Focuside gevotet werden, der Contest-Sieger wird im Rahmen einer Veranstaltung in der Ottakringer Brauerei am 10. Oktober verkündet werden.

focuside.com

school-of-rock.at