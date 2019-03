Eine Wiener Neudorferin kommt am Sonntagabend vom Urlaub nach Hause, stellt das Auto ab, bringt Hund und Tasche in die Wohnung. Sie kehrt zum Parkplatz zurück, um weiteres Gepäck und ihre Handtasche zu holen. Plötzlich wird sie gestoßen, fällt zu Boden - und spürt, dass jemand an ihrer rechten Hand zerrt.

Die Handtasche ist weg, bei der Einvernahme in der Polizeiinspektion Wiener Neudorf ist die Frau immer noch geschockt. Die Betreuung durch ein Kriseninterventionsteam lehnt die Überfallene aber ab.

Täterbeschreibung gibt es keine, Hinweise werden unter 059133-3344 entgegengenommen (Polizeiinspektion Wiener Neudorf).