Das Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) hat 40 vorbildliche Institutionen, Organisationen, Gemeinden und Unternehmen ausgezeichnet, die sich für die Initiative „klimaaktiv mobil“ engagieren. Ministerin Leonore Gewessler, Grüne, überreichte gemeinsam mit Gemeindebundpräsident Alfred Riedl und dem Verkehrsobmann der Wirtschaftskammer Österreich, Alexander Klacska die Urkunden.

„Der Verkehr ist das große Sorgenkind auf dem Weg zur Klimaneutralität bis 2040 und hängt nach wie vor mit rund 90 Prozent von fossilen Energieträgern ab“, betonte Gewessler. Die Projekte unterstreichen die vielfältigen Möglichkeiten, wie Mobilität klimafreundlich gestaltet werden könne. Mit ihren Mobilitätsmaßnahmen vermeiden die ausgezeichneten Partnerinnen und Partner schädliche Emissionen und zeigen Einsparungspotenzial auf.

Unter den Preisträgern ist auch die Marktgemeinde Wiener Neudorf, die mit der Hauptstraße-Neugestaltung inklusive Radweg und E-Tankstellen punkten konnte. Für Bürgermeister Herbert Janschka, ÖVP, sind „Auszeichnungen ein sichtbares Zeichen, dass aufgegriffene Themen, Planungen, aber auch deren Umsetzungen über die Ortsgrenzen wahrgenommen und positiv bewertet werden“. Was in diesem Fall die örtliche Umwelt- und Klimapolitik bis hin zur Grünraumgestaltung betreffe, sei offenkundig, dass „wir in vielen Bereichen auf einem guten Weg sind“, freute sich der Ortschef.