Bei der Gemeinderats-Sitzung am 1. April soll über das Umwelt-, Klima- und Energieleitbild abgestimmt werden. Dieses führt nicht nur den Wasserentwicklungsplan von 2009 und die Energiestrategie von 2014 zusammen, sondern soll die Grundlage für zukünftige Entscheidungen des Gemeinderates werden, welche Einfluss auf die betroffenen Felder haben könnten.

Vizebürgermeisterin Elisabeth Kleissner, Umweltforum, erklärt den Gedanken dahinter: „Die Entwicklung unserer Gemeinde von einer Industriegemeinde zur lebenswerten Wirtschaftsgemeinde basiert auf einem ganzheitlichen Umweltkonzept, einer ökologischen Kehrtwende sowie einer Energie- und Mobilitätsstrategie. Wir verfolgen das Klimabündnisprinzip ‚Global denken und lokal handeln‘ und verbinden die Ziele Klimaschutz und Steigerung der Lebensqualität.“

Fast alle Maßnahmen bereits umgesetzt

Mit an dem Leitbild hat die Energie- und Umweltagentur Niederösterreich (eNu) gearbeitet. Deren Maßnahmenkatalog wird von der Gemeinde Wiener Neudorf bereits zu 96 Prozent erfüllt. Dazu zählen die an den Klimawandel angepasste Bepflanzung, der Ausbau des Netzwerks an Geh- und Radwegen und das Umrüsten der öffentlichen Beleuchtung auf LED-Technologie.

Außerdem wird die Elektro-Mobilität stark gefördert: Das E-Auto-Angebot — Wiener Neudorfer können sich Fahrzeuge ohne Grundgebühr ausleihen — wurde erweitert. Neben dem Wagen vor dem Gemeindeamt gibt es nun auch Leihfahrzeuge beim Reisenbauer Ring und am Kindergarten Anningerpark.