„Firmen wie Eurofins verdanken wir die dynamische Entwicklung Niederösterreichs“, sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner in ihrer Festansprache. Das neue Labor sei eine große Bereicherung für die heimische Wirtschaftslandschaft. Viele Institutionen wie die öffentliche Hand und private Firmen seien die Kunden von Eurofins, so die Landeshauptfrau.

Bundesministerin Maria Patek hob hervor: „Dieses Unternehmen setzt auf die richtigen Themen, mit der Firma Eurofins ist eine globale Vernetzung möglich gemacht worden.“

Vorstandsvorsitzender (CEO) Gilles Martin sagte: „Das Unternehmen Eurofins wurde im Jahr 1987 mit nur vier Mitarbeitern gegründet. Aktuell hat die Eurofins Unternehmensgruppe weltweit über 800 Standorte in 47 Ländern und mehr als 45.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.“ Geschäftsführer Michael Huppmann führte aus: „Dieser Laborstandort bietet große Möglichkeiten, wir sind an die Autobahnen und an die Badner Bahn angebunden, liegen nur 15 Minuten von Wien entfernt und haben gute Ausbildungsstätten in der Nähe.“

Ecoplus Geschäftsführer Helmut Miernicki sagte: „Betriebsansiedlungen im Ballungsraum bringen besondere Herausforderungen mit sich, die Firma Eurofins bringt einen Mehrwert für Wiener Neudorf, für die Region, das Bundesland Niederösterreich und für die Republik Österreich.“ Bürgermeister Herbert Janschka führte aus: „Die Eröffnung dieses Labors ist der erste Startschuss für den Ökopark Wiener Neudorf.“

Eurofins water & waste, Eurofins Umwelt und Eurofins Lebensmittelanalytik haben an einem gemeinsamen Standort eine Arbeitsstätte für mehr als 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Rande des Ökoparks Wiener Neudorf geschaffen.