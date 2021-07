„Es war eine extrem schwere und herausfordernde Zeit, sieben Monate alle 220 Filialen schließen zu müssen.“ Monika Racek, Vorstandsvorsitzende der „ADMIRAL Casinos & Entertainment AG“ mit Sitz in Wiener Neudorf und rund 1.500 Mitarbeitern gesamt bei ADMIRAL in Österreich, atmet nach dem Ende des Lockdowns auf. „Dem Eigentümer und dem Management war es wichtig, die Mitarbeiter zu halten. Da hat uns das Instrument der Kurzarbeit sehr geholfen, wir konnten alle, die im operativen Geschäft tätig sind, halten.“

Die Zeit habe man genutzt, um sich „das Filialnetz anzusehen, Infrastruktur und technisches Equipment zu erneuern. In Parndorf haben wir sogar eine neue Filiale eröffnet“, berichtet Racek.

Und man habe alle Anstrengungen unternommen, um die Rezertifizierung diverser Gütesiegel (Sicherheit, Qualität, Spielerschutz) unter Dach und Fach zu bringen. Besonders stolz ist Racek, dass ADMIRAL als erster österreichischer Anbieter die Rezertifizierung der „Global Gambling Guidance Group“ (G4), dem weltweit strengsten internationalen Spielerschutzstandard, erfolgreich bestanden hat.

Der Start mit 19. Mai sei „sehr wichtig, aber enorm schwierig“ gewesen. Die Mitarbeiter, die unter anderem per e-Learning auf die Öffnung vorbereitet wurden, seien Feuer und Flamme, alleine die Kundenfrequenz sei noch sehr ausbaufähig. „Die Umsätze sind natürlich noch bei Weitem nicht dort, wo sie vor der Schließung waren.“

Die 3G-Regelung sei für viele Kunden noch ein gewisser Hemmschuh, die Filiale zu betreten, der Sportwetten-Markt verlagere sich vermehrt in den Online-Bereich. Filialmanager Christoph Brunner erklärt, dass man in den Filialen „sehr sicher spielen kann“. Zur 3G-Kontrolle gehört auch die Registrierungspflicht, im Novopark in Wiener Neudorf stehen sogar Testcontainer parat. „Wir haben ein umfangreiches Präventionskonzept ausgearbeitet.“

Die Fußball-Europameisterschaft komme zum Neustart wie gerufen – alleine: Umsätze und Frequenz wie vor der Pandemie seien vermutlich erst wieder 2023 möglich, glaubt Racek.