Internationale Beteiligung: Müller ist auf Weg zum Global Player

Erst 2021 haben der Geschäftsführende Gesellschafter Fritz Müller und Karin Müller (CFO) ein großes Logistikzentrum mit eigenen Kühl- und Lagerhallen, 3.000 Quadratmetern Bürofläche und Fahrer-Hotel am Standort in Wiener Neudorf eröffnet.

Jetzt bereitet Müller Transporte weitere Investitionen und Expansionsschritte im In- und Ausland vor und haben dazu einen renommierten Investor an Bord geholt. Der Management- und Investment-Fonds „Cube Infrastructure Fund III“ aus Luxemburg investiert in Müller Transporte und beteiligt sich mit 70 Prozent als Gesellschafter an der Unternehmensgruppe. Der bisherige Alleineigentümer Fritz Müller bleibt mit 30 Prozent weiter Gesellschafter und wie bisher Geschäftsführer des Unternehmens. Gemeinsam mit Cube werden nun weitere Wachstumsschritte eingeleitet und neue Services für die Kunden der Müller Transporte-Gruppe entwickelt.

Fritz Müller erläutert: „Unser Ziel ist es, die Müller-Gruppe in den kommenden Jahren von einem führenden Unternehmen in Zentraleuropa in Richtung versorgungsrelevanter, gesamteuropäischer Logistik-Anbieter auszubauen. Mit ‚Cube Infrastructure‘ haben wir dazu einen idealen Partner und renommierten europäischen Investor an Bord, der dieses Wachstum ermöglicht, langfristig und nachhaltig agiert und gleichzeitig über internationale Erfahrung mit Logistik und Versorgungsinfrastruktur verfügt.“ Das Closing wird noch im November 2022 erwartet. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

