Kaffee-Plauderei mit der Polizei

Das Projekt "Coffee with Cops" ist eine zeitgemäße Variante eines Community-Policing-Ansatzes nach internationalem Vorbild. Am Mittwoch stand die exekutive Kaffee-Einladung vor dem Gemeindeamt am Programm. Gruppeninspektor Harald Meixner von der Polizeiinspektion Wiener Neudorf freute sich gemeinsam mit seinen Kolleginnen und Kollegen über den Austausch auf Augenhöhe sowie zwanglose Gespräche. So sollen Barrieren und Vorurteile abgebaut und Raum für den Austausch von Ideen oder Problemen geschaffen werden.