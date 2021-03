Kostenloser Corona-Selbsttest für die Kleinsten .

In letzter Zeit traten vermehrt und nahezu täglich in vielen niederösterreichischen Gemeinden neue Coronavirus-Fälle in den Kinderbetreuungs- und Bildungseinrichtungen auf. Alle Schülerinnen und Schüler werden auf Initiative des Landes mehrmals pro Woche getestet. Allerdings wurde bislang auf die Kleinsten vergessen. Wiener Neudorf bietet nun Spucktests für die Kleinsten an.