Maskenfirma kritisiert Regierung: Kein Auftrag .

Die im Mai aus dem Boden gestampfte Kooperationsfirma von Lenzing und Palmers zur Produktion von Schutzmasken in Österreich (Wiener Neudorf) übt Kritik an der Regierung. "Wir haben bis zum heutigen Tag keinen öffentlichen Auftrag für Maskenlieferung bekommen", wurde Palmers-Chef Tino Wieser Dienstagabend in einem "ZiB"-Beitrag zitiert.