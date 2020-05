Seit 1980 gibt es in Österreich eine Squash-Mannschaftsmeisterschaft. 40 Jahre später kann sich erstmals kein Meister in die Annalen eintragen. Bitter auch für die Squashunion Wiener Neudorf/Mödling, die im Jahr 2019 ja sowohl bei den Damen, als auch bei den Herren den Österreichischen Meistertitel erspielte. Auch im blau-gelben Unterhaus wird es in dieser Saison keinen Wettkampfbetrieb mehr geben. Wann Turniere und Meisterschaft wieder losgehen können und unter welchen Auflagen, steht derzeit noch in den Sternen.

Trainingsbetrieb mit Auflagen?

Dennoch schöpft die Squashunion aus dem südlichen Niederösterreich Hoffnung. "Ende Mai wird also, so wie es aussieht, ein eingeschränkter Trainingsbetrieb für Indoorsportarten möglich sein", meint der Vereinsvorstand in einem Infoschreiben an die Mitglieder. Die Trainer seien bereits dabei eine Hausordnung samt Verpflichtungen und Empfehlungen zu erstellen, mit dem Anlagenbetreiber abzuklären und umzusetzen, sobald die Verordnung des Gesundheits- und Sportministeriums veröffentlicht wird.

Umbauarbeiten sind geplant

Bei der erhofften Rückkehr Ende Mai wären die Courts im Untergeschoss der Sporthalle Wiener Neudorf dann nach einer zweieinhalbmonatigen Pause wieder bespielbar. So lange gesperrt, waren die Courts noch nie. 2021 könnte es ähnlich kommen, allerdings aus erfreulicheren Gründen. Im nächsten Jahr sind nämlich Umbauarbeiten geplant. Auf den Courts 1, 2 und 5 soll so schnell wie möglich eine elektronische Spielstandsanzeige mit schussfesten Monitoren installiert werden.

Sozialer und finanzieller Schaden

Bis es mit dem Training in der Halle wieder losgehen kann, bietet Squashunion-Mitglied Jakob Dirnberger über Youtube weiter Onlinetraining an. Ein echtes Training kann das aber natürlich nicht ersetzen. "Besonders belastend ist es, wenn gerade die soziale Komponente eines Vereines zu unterbleiben hat", kommentiert der Vorstand. Natürlich sind auch die wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronakrise nicht zu unterschätzen.

Einerseits seien zwar auch die Ausgaben weniger, andererseits gehe sich ein Nullsummenspiel dennoch nicht aus. "Bedanken möchten wir uns bei unseren Mitgliedern und Sponsoren, die fast alle ihren Beitrag für 2020 überwiesen haben. Auch in Zeiten wie diesen, freuen wir uns über jeden Mitglieds- und Sponsorbeitrag", so der Vereinsvorstand.