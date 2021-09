1994 hatte der Psychotherapeut & Psychologe Wilfried Janisch die Idee, am Bahnhofplatz in Mödling in einem ausrangierten Waggon eine Jugendberatungsstelle einzurichten. „Im März 1995 haben wir den ,WAGGON’ eröffnet“, erinnert sich Sozialarbeiter Herbert Aschauer. Das Projekt wurde zu einer professionellen und über die Grenzen Österreichs hinaus anerkannten Einrichtung im Jugendbereich.

Ergo kam es nicht überraschend, dass Aschauer alsbald ein Anruf aus dem Büro der damaligen Landeshauptmann-Stellvertreterin Liese Prokop, ÖVP, erreichte. Er möge in den Bezirken Baden und Mödling „Streetwork“ etablieren. Für Aschauer war klar: „Wir müssen etwas Gescheites machen“, sich dem Thema „nur halbherzig zu widmen“, klappe nicht. Also konzentrierten sich Aschauer & Co auf ein Projekt im Bezirk Mödling, 2001 wurde „MOJA“ (Mobile Jugendarbeit) Realität, der Hauptsitz befindet sich in der Friedhofstraße in Wiener Neudorf, eine weitere Anlaufstelle gibt es in Perchtoldsdorf.

Martina Niederreiter, Leiterin des WAGGON, und Max Foissner, mittlerweile in die Steiermark übersiedelt, waren die maßgebenden Personen der ersten MOJA-Stunden.

Wie wichtig MOJA nach wie vor ist, zeigt die Bilanz: 2020 zählte das Team rund um MOJA-Leiter Bernhard Kuri – er ist seit zehn Jahren in dieser Funktion tätig – über 5.700 Kontakte: „Wir wissen nie, womit wir konfrontiert werden“, erzählte Kuri bei der 20-Jahr-Feier. Unumgänglich sei, dass die MOJA-Mitarbeiter „sich mit Hirn, Herz und Interesse an den Jugendlichen engagieren, MOJA leben. Der Job ist ungemein cool und erfüllend“, betonte Kuri. Der Auftrag an die Mitarbeiter laute weiterhin: „Finde dein Feuer!“

Für Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig, SPÖ, ist die MOJA-Arbeit „von ungeheurer Bedeutung. Schön, dass auch mit Geld des Landes so viel Feuer lodert“, Landtagsabgeordneter Martin Schuster, ÖVP, ergänzte: „Euer Feuer wärmt auch nach 20 Jahren noch. Wir wollen, dass kein Jugendlicher verloren geht; schön, dass ihr ihnen die Hand reicht.“

Für Aschauer ist nunmehr wichtig, dass nicht nur Gemeinden und Land die Jugendarbeit finanziell unterstützen, sondern auch der Bund. Wenn man „unten wenig investiert, wird man oben viel Geld brauchen“, sind sich die Verantwortlichen zum Thema „Niederschwellige Anlaufstellen“ einig.