Auf der B17 in Wiener Neudorf (Bezirk Mödling) ist am Mittwoch ein 25 Jahre alter Motorradfahrer mit 153 km/h geblitzt worden. Erlaubt sind in diesem Bereich 70 km/h, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Donnerstag in einer Aussendung mit. Der Wiener wird der Bezirkshauptmannschaft Mödling angezeigt.