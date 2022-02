Musicaldarstellerin Sabrina Zettl und ihr Weg Richtung „Sarah“

Sabrina Zettl (21) steht seit ihrem 8. Lebensjahr auf der Bühne. Musical und Theater haben es ihr angetan. Im September hat Zettl ihre Ausbildung zur Musicaldarstellerin an der „International Academy of Music and Performing Arts Vienna“ (AMP) mit Auszeichnung beendet und studiert nebenbei Englisch und Psychologie an der Universität Wien.

Die junge Wiener Neudorferin stand gemeinsam mit Sarah Leidl – sie ist als Model gerade in Indien unterwegs – zweimal (2018 und 2019) im Industrieviertel-Finale bei „Die NÖN sucht das größte Talent“ und gehört seit der „Huckleberry Finn“-Produktion (2020) zum „teatro“-Ensemble. „Auch heuer bin ich bei ,Robin Hood’ wieder mit dabei“, freut sich Zettl auf kommende Aufgaben.

Aktuell fiebert die diplomierte Musicaldarstellerin allerdings der Premiere von „Leben und Lassen“ von Rebecca Rischka im „Gleis21“ im Sonnwend-Viertel in Wien-Favoriten am Freitag, 18. Februar, entgegen. Zettl ist dabei eine von acht jungen Schauspielern des „Stage-Evening“-Teams, das Monologe und Szenen aus dem (Liebes-)Leben aufführt.

Neben der Vorliebe für Musical und Theater ist Zettl aber auch der Arbeit vor der Filmkamera und im Sprecher-Business nicht abgeneigt: „Ich versuche, auch in diesen Bereichen Fuß zu fassen, habe schon viele Workshops und Castings absolviert.“

Ihr großer Traum bleibt aber: „Auf einer großen Bühne im ,Tanz der Vampire’ die Sarah zu spielen.“

