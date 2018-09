Am Sonntag wurde auf der A2 bereits zum zweiten Mal für Tempo 80 und einen neuen Lärmschutz demonstriert – dafür wurde die Fahrbahn in Richtung Norden zwischen Wr. Neudorf und Mödling für eine Stunde gesperrt. Rund 300 Demonstranten waren bei der Kundgebung mit dabei. Bürgermeister Herbert Janschka, ÖVP, zeigte sich „fassungslos und wütend , dass man in Österreich für Gesundheit demonstrieren muss.“

Mehr dazu