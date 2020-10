Die Fähigkeit von Batterien in Elektro-Autos, Energie zu speichern, nimmt analog zu ihrer Betriebsdauer ab. Das ist eine Tatsache, mit denen Käufer von gebrauchten Elektroautos konfrontiert sind. Was die Käufer bis jetzt aber nicht wussten, war, in welchem Zustand die Batterie – im Wunschauto quasi als Herzstück – noch einsatzbereit sein wird. Das war auch die Frage, die Firmengründer Wolfgang Berger antrieb, um ein Testverfahren zu entwickeln, das valide und überprüfbare Daten zu diesem Thema liefert.

Sein Bruder Marcus Berger, im Jänner dieses Jahres in die Firma eingesteigen, ergänzt: „Bei einem E-Auto ist die Lebensdauer einer Batterie sehr schwer einzuschätzen. Überprüfbar war das bis jetzt eigentlich gar nicht, es hat sich auch lange Zeit niemand dafür interessiert, erst jetzt ist das in Österreich Thema, weil die Autos wieder weiter verkauft werden.“

In Holland und Norwegen hingegen gibt es schon längst einen Markt für gebrauchte Elektrofahrzeuge. Wolfgang Berger betont: „Der potenzielle Käufer hat jetzt mithilfe unseres AVILOO-Batterietests die Chance, ähnlich wie bei einem Ankaufstest bei einem herkömmlichen Fahrzeug, auf einfachem Weg herauszufinden, wie es um die Batterie des Wunschgebrauchtwagens bestellt ist.“

Dabei wird aber nicht etwa an der Batterie herumgeschraubt, sondern der Kaufinteressierte absolviert eine Testfahrt, bei der die AVILOO-Box ans Auto angeschlossen wird. Die durch eine spezielle Software ermittelten Daten werden mit der Box aufgezeichnet und von AVILOO ausgewertet. „Es ist ein rein datenbasiertes Prüfverfahren“, betont Technikentwickler und Mit-Firmenbegründer Nico Mayerhofer, der Dritte im Bunde.

Testung erfolgt über Box & Datenauswertung

„Zuvor muss man lediglich den Anweisungen einer Web App folgen. So wird man durch das Prüfverfahren geschleust, bei der eine kurze Testfahrt dazugehört. Dazu müssen Interessierte aber nicht nach Wiener Neudorf kommen, wer uns online kontaktiert, schafft das auch selbst von zuhause aus“, weiß Mayerhofer.

Das junge Unternehmen startet in Kürze ein Pilotprojekt mit einem namhaften Partner, bei dem „man sich dann einen Termin für den Batterietest ausmachen wird können“, erläutert Wolfgang Berger. Ein Batterietest kostet 180 Euro, das Ergebnis der Datenauswertung wird mit dem AVILOO-Zertifikat dokumentiert.

Begonnen hat die technische Entwicklung der Box in der Biedermannsdorfer Perlasgasse, in der Garage von Wolfgang Berger. Die Firma ist in Wiener Neudorf auf dem ehemaligen Gelände des Autohauses Grünzweiges angesiedelt. Immer noch ist der Geist des „Garagen-Start ups“ zu spüren, 20 Techniker arbeiten daran, den Batterietest permanent weiterzuentwickeln.

Ein wichtiger Schritt, um die Finanzierung des Start-ups sicherzustellen, war die Förderung der Österreichischen Forschungsfördergesellschaft (FFG), die das Unternehmen 2018 bekommen hat. Stolz sind die Drei auf eine EU-Förderung die sie erst jetzt bekommen haben.

„Mehr als 2.000 Unternehmen europaweit haben sich dafür beworben, 64 wurden ausgewählt, zwei davon aus Österreich, wir und noch ein Unternehmen“, berichtet das Trio stolz.

Das Prüfverfahren beschränkt sich aber nicht nur auf Autobatterien, auch andere Batterien können so getestet werden. www.aviloo.com