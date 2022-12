Palmers übersiedelt zurück ins Wahrzeichen

Werbung

Keine Frage, das Palmers-Haus kennt jeder. Wenngleich es anno 1956 für die Firma Eumig, die an diesem Standort Radio- und Filmgeräte produzierte, nach einem Entwurf von Oswald Haerdtl errichtet worden war. Nach dem Konkurs des Unternehmens übernahm der Wäschekonzern 1982 das Areal und das Hochhaus. Seit 2014 stand das Gebäude leer, Palmers zog es nach Wien in den Ares-Tower.

Kurz nach Bekanntwerden des Maskenskandals erzählte Tino Wieser, Vorstand der Palmers Textil AG, im NÖN-Gespräch, dass man beabsichtige, wieder dorthin zu ziehen, wo man hingehöre – in die Palmersstraße nach Wiener Neudorf.

Bis Jahresende ist es soweit, dann sind knapp 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder zurück in ihrem Palmer-Hochhaus. Mit dabei zwei neue Top-Führungskräfte: Heike-Stefanie Bodamer (Leiterin der Produktentwicklung & Marketing) und Verkaufsleiterin Rosmarie Rotter. „Zusammen mit unserem motivierten Team treiben wir die Marke Palmers weiter voran“, ist Bodamer überzeugt. Und sie hat viel vor: von neuen Shops über die Neuausrichtung bestehender Serien sowie die Kreation neuer Kollektionen direkt im Palmers-Tower. Ziel ist es, den sehr erfolgreichen Sommer 2022 zu übertreffen. Das Umsatzplus ist zweistellig ausgefallen.

Rotter freut sich, „meine Herzensmarke, in der ich schon in jungen Jahren tätig war, nunmehr in der Führungsebene mit meiner Erfahrung und meiner Liebe zum Verkauf unterstützen zu dürfen“. Gemeinsam mit Bodamer habe sie die Vision, die Marke „mit Leidenschaft und profundem Know-how zu stärken und voranzutreiben“.

Ludwig Palmers hat das Unternehmen 1914 gegründet, seit 2015 ist es im Besitz der Familien Wieser und Hutman.

