Am Weg zur Einsatzstelle kam telefonisch im Feuerwehrhaus die Bestätigung des Brands. An der Einsatzstelle angekommen bereiteten die Florianis eine Löschleitung vor und schickten einen Atemschutztrupp zur Erkundung des ausgelösten Brandmelders in die Kegelbahn in den Keller.

Der Trupp konnte eine leichte Verrauchung, aber selbst mit Unterstützung einer Wärmebildkamera keinen Brandherd feststellen. Auch wurden durch einen zweiten Atemschutztrupp sämtliche Revisionsklappen in den Zwischendecken kontrolliert - ebenfalls ohne Erfolg.

Erst die Auswertung der Lüftungszentrale des Objektes schuf Klarheit: ein defekter Motor in der Lüftungsanlage am Dach des Freizeitzentrums sorgte für die Rauchentwicklung im Gebäude. Der betroffene Motor wurde nach Aufstieg über die Drehleiter durch die Feuerwehr abgeschlossen.

Um den Keller rasch von den giftigen Rauchgasen zu befreien nahmen die Einsatzkräfte einen akkubetriebenen Hochleistungslüfter im Gebäude sowie ein Be-und Entlüftungsgerät vor dem Objekt in Betrieb. Im Anschluss konnte die Einsatzstelle an den Leiter des Freizeitzentrums übergeben werden.

Die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neudorf stand mit einem Kommandofahrzeug, drei Hilfeleistungsfahrzeugen und der Drehleiter über 90 Minuten lang im Einsatz.

www.ff-wr-neudorf.at

facebook.com/ff.wr.neudorf