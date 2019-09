Die spätsommerlichen Temperaturen sorgten bereits am Nachmittag für zahlreiche Gäste im Freibereich der Veranstaltung. Am Abend füllten sich dann auch die Bereiche im Feuerwehrhaus, so wurde im Stadl und auch in der Disco bis in die Nachtstunden gefeiert. Das Team der FF Wiener Neudorf bedankt sich an dieser Stelle nochmals bei allen Gästen für ihren Besuch!

Besonderer Dank gebührt aber auch dem Team des Wirtschaftshofs der Marktgemeinde Wiener Neudorf, der Firma Trippel Technics und allen freiwilligen Helfern und Unterstützern.