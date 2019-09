Die „Blaue Lagune“, Europas größtes Fertighauszentrum, stellt sich, was die Information betrifft, völlig neu auf. Seit der Eröffnung vor 27 Jahren habe sich „sehr viel getan“, merkte Eigentümer & Geschäftsführer Erich Benischek an: „Bauen ist so komplex geworden, dass auch wir uns weiterentwickeln müssen.“

Kraus, Dworak Bürgermeister Herbert Janschka mit „Blaue Lagune“-Eigentümer Erich Benischek.

Das geschieht in Form eines neuen Bauzentrums, für das in der Vorwoche der Startschuss gefallen ist. Alles, was den Häuslbauer interessiert, könne er künftig in fünf zweigeschoßigen Baukörpern finden, betonten Benischek:

Hilfestellung statt Unterhaltung

„Es wird eine intelligente Kombination aus dem Erleben mit allen Sinnen und Digitalisierung werden. Wir möchten keine Unterhaltung, sondern Hilfestellung bieten.“ Sowohl Private als auch Unternehmer werden im Bauzentrum „Lösungen für ihre Bau-, Sanierungs- oder Modernisierungsprojekte finden“, erklärt Benischek.

Für die Planung der Ausstellungsgebäude zeichnet das Büro „ATP architekten ingenieure“ verantwortlich. Geschäftsführer Horst Reiner verspricht „permanente Interaktion zwischen dem Bau und dem Bauen“ und dass „das Bauzentrum nicht nur vom Inhalt her nachhaltig ist“.

Bürgermeister Herbert Janschka, ÖVP, weiß, dass er mit der „Blauen Lagune ein wirtschaftliches Aushängeschild für Wiener Neudorf hat. Erich Benischek bleibt mit seinen Ideen nie in der Gegenwart verhaftet“.

Die Eröffnung ist für Herbst 2020 vorgesehen. Das geplante „Kompetenzzentrum für Hotel-, Gewerbe- und Städtebau mit Hotelbetrieb“ wurde zurückgestellt.