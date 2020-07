Sprinkleranlage verhinderte Brand in Einkaufszentrum .

In einem Einkaufszentrum in Wiener Neudorf kam es in der Nacht auf Dienstag zu einem Brand in einem Lokal. Verletzt wurde niemand. Die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neudorf stand mit sechs Fahrzeugen und 28 Mann über 90 Minuten im Einsatz.