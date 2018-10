Wie bereits durch die Wetterdienste vorhergesagt sorgte Sturmtief „Siglinde“ seit den heutigen Nachtstunden für hohe Windgeschwindigkeiten und den damit verbundenen Feuerwehreinsätzen in ganz Österreich.

In Wiener Neudorf rückte die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neudorf um 5:42 Uhr zum ersten Sturmeinsatz aus. So mussten abgebrochene Äste und ein Baum durch die Feuerwehr entfernt werden. Bei einem Einsatz am Reisenbauer-Ring konnten diese Arbeiten nur aus dem Korb der Drehleiter erfolgen.

www.ff-wr-neudorf.at