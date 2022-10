Traktionssysteme Austria: Standort macht sich zukunftsfit

Kernelement des Projekts ist die Schweißroboteranlage, die Geschäftsführer Robert Tencl und der ehemalige Gesellschafter Günter Eichhübl offiziell ihrer Bestimmung übergeben haben. „Der hochflexible Schweißroboter führt zu deutlich flexibleren Abläufen und stark reduzierten Prozesszeiten sowie zu einer wesentlich verbesserten Schweißqualität“, betonte Tencl.

Bis 2025 will man die Produktion bei gleichbleibender Fläche um 40 Prozent steigern. „Da räumliche Erweiterungsmöglichkeiten am Firmenstandort ausgeschlossen sind, müssen wir zahlreiche Optimierungsmaßnahmen umsetzen. Unsere Kunden erwarten immer effizientere, leichtere und zuverlässigere Produkte sowohl im Bereich der Schienen- als auch der Straßennutzfahrzeuge“, merkte Tencl an.

Die Schweißroboteranlage ist eröffnet. Foto: Traktionssysteme Austria GmbH

Das Großprojekt umfasst auch Investitionen in eine neue Paketierpresse sowie die komplette Neugestaltung der Handschweißarbeitsplätze. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Digitalisierung: „Programme werden nun über eine neue Schnittstelle automatisiert geladen, Maschinendaten und Protokolle mit modernster Software übertragen und für weitere Analysen und Reports gesichert“, erklärt Tencl.

Dieses Investitionsprojekt mit einem Volumen von beinahe 2 Millionen Euro ist nur einer der zahlreichen Bausteine eines umfassenden TSA-Investitionsplanes. So werden in den kommenden Jahren an die 10 Millionen Euro an Erweiterungs- und Ersatzinvestitionen umgesetzt, um den Standort Wiener Neudorf nachhaltig wettbewerbsfähig und attraktiv zu halten.

