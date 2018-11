Wegen Tierquälerei musste sich der Fahrer eines rumänisches Kleinbusses vor Gericht verantworten. Er hat am 28. Mai bei großer Hitze 62 Hühner und Küken von Belgien nach Hause transportieren wollen. ( NÖN.at berichtete ) Allerdings waren die Käfige für die Tiere rundherum mit Plastikfolien umwickelt, Luft war Mangelware.

Beim Umschlichten von Gepäck – der Mann hatte auch sechs Leute im Bus – waren die Käfige einem Passanten aufgefallen, der die Polizei benachrichtigte. Laut Polizei waren die Tiere nach der zehnstündigen Fahrt in sehr schlechtem Zustand. Sie waren in die Käfige hineingezwängt und diese standen auch übereinander, was die Luftzufuhr noch mehr verminderte.

Der Rumäne verteidigte sich damit, dass die Tiere bei jeder Pause mit Futter und Wasser versorgt worden seien. Auf die Frage des Richters, wie die Küken in dem überfüllten Käfig überhaupt alle zum Wasser kommen sollten, wusste er keine Antwort. Und warum dann sechs Tiere tot und zwei zum Einschläfern waren? Der Angeklagte: „Vielleicht waren sie schon vorher krank.“ Schlussendlich kam der Mann mit einer Diversion und einer Geldbuße von 280 Euro davon.