Peter Vondra ist seit 30 Jahren Unternehmensberater. Dafür pendelt er zwischen Wiener Neudorf und Augsburg in Deutschland. Im Jahr 2002 war er einer der Autoren – unter anderem mit Umberta Andrea Simonis – von „Mehr Erfolg im Umgang mit Kunden“, einem Fachbuch für Unternehmen.

Nun hat der 69-jährige Wiener Neudorfer das Buch unter dem Titel „Die Mitarbeiter bringen die Likes“ von Deutsch auf Österreichisch übersetzt. Wo die Unterschiede liegen, macht der Autor von Anfang an klar: „Die Einführung spielt schon mal im Kaffeehaus, wo ganz alltägliche Beobachtungen zum Kundenkontakt gemacht werden. Die Lokalisierung verwendet andere Begriffe und Sprichwörter, die typisch österreichisch sind und in Deutschland so nicht vorkommen. In Mundart ist es aber nicht geschrieben.“

Einige Unterschiede zwischen Österreich und Deutschland

Zu der Österreich-Edition ist es gekommen „als mich Gerhard Habliczek von der Fachzeitschrift ‚Wohninsider‘ darauf angesprochen hat, dass es ein solches Buch für den heimischen Markt brauche. Und tatsächlich gibt es beim Kundenkontakt einige Unterschiede zwischen Österreich und Deutschland. Weniger fachlich, sondern eher beim Ausdruck. Wir sprechen in einer wesentlich blumigeren Sprache, das ist den Deutschen zuwider. Dort ist man viel direkter – was bei uns in sechs Sätzen ausgedrückt wird, funktioniert bei Deutschen in drei. In einer Zeit, in der der größte Unterschied zwischen Unternehmen oft der persönliche Service ist, müssen auch diese Sätze gut gewählt sein.“

Auf die Frage hin, was Österreicher und Deutsche voneinander lernen können, muss Vondra zunächst lachen, bevor er eine ehrliche Antwort gibt: „Sehr grob vereinfacht könnten deutsche Unternehmer von unserem Umgangston lernen, heimische Betriebe sollten sich die Sachlichkeit und die klareren Abläufe von unseren Nachbarn genauer anschauen.“