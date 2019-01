Beagle bei klirrender Kälte an Baum gebunden .

Bei klirrender Kälte ist ein Hund am Wienerberg in Wien-Favoriten an einen Baum angeleint zurückgelassen worden, berichtete der Wiener Tierschutzverein (WTV). Eine Spaziergängerin entdeckte den etwa fünf Jahre alten Beagle und brachte ihn ins Tierschutzhaus in Vösendorf.