Hennersdorf: Neuer Chef im Ziegelwerk

Etwa 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind am Standort, der größten Wandziegel-Produktion in Österreich, tätig. Darüber hinaus zählen die Planung und Umsetzung von Investitionsprojekten, die Planung und Einkaufsvorbereitung aller produktionsrelevanter Materialien, die Sicherstellung der Anlagenverfügbarkeit durch laufende und vorbeugende Instandhaltung sowie die Einhaltung gesetzlicher und firmeninterner Bestimmungen zu Christopher Wagners Aufgaben.

Vor seiner Tätigkeit als Werksleiter bei Wienerberger war der Niederösterreicher beim Düngemittelanbieter Timac Agro für die Leitung des Produktions- und Logistikteams verantwortlich. Weitere Stationen führten Christopher Wagner zu Gabriel-Chemie in Gumpoldskirchen und Alufix in Wiener Neudorf, wo er binnen kürzester Zeit vom Betriebsassistenten zum Produktionsleiter aufstieg.

Wagner absolvierte ein Masterstudium im Bereich High Tech Manufacturing an der FH Campus Wien sowie zuvor ein Bachelorstudium im Bereich Internationales Wirtschaftsingenieurwesen an der Fachhochschule Technikum Wien. Wagner freut sich, „als Werksleiter meinen Teil zu dieser langjährigen Erfolgsgeschichte beitragen zu dürfen“. Das Ziegelwerk wurde 1863 in Betrieb genommen, seit rund 160 Jahren werden ebendort Ziegel hergestellt. „Gemeinsam mit meinem Team werden wir uns den großen Herausforderungen dieser Zeit stellen, Innovationen im Sinne des Klimaschutzes vorantreiben und Wienerberger weiterhin als den geschätzten Arbeitgeber positionieren.“

Die Wienerberger Österreich GmbH ist größter heimischer Anbieter von Produkten und Lösungen für Ziegelmauerwerke. Das Unternehmen verfügt mit sechs Mauerziegelwerken, einem Ziegel-Fertigteilwerk und drei Dachziegelwerken über ein flächendeckendes Netzwerk in ganz Österreich . Insgesamt arbeiten in Österreich an acht Standorten und drei Logistikstandorten über 520 Mitarbeiter.

www.wienerberger.at