Weiterhin herrscht bei den an das Fernheizwerk der FWG angeschlossenen Haushalten Unsicherheit und Sorge hinsichtlich dessen Schließung im Frühjahr. Noch betreibt Altbürgermeister Leopold Schmölz die Anlage, dann wird sie geschlossen und soll durch eine neue ersetzt werden.

„Die Firma Treeeco, die das Werk übernehmen wollte, ist in der Zwischenzeit von der Firma Engie übernommen worden“, berichtet eine Sulzerin, deren Haus ebenfalls angeschlossen ist, „die Hausverwaltung hat den Vertrag mit Engie storniert, wir fürchten, dass es nicht genug Interessenten für einen Anschluss gibt. Die von der Hausverwaltung angedachten Pelletsanlagen kommen uns ja viel teurer.“

Ein Brief an den Volksanwalt sei bisher ohne Erfolg gewesen. Wesentlich zuversichtlicher sieht Bürgermeister Michael Krischke, ÖVP, die Lage: „Ich gehe davon aus, dass genügend Interessenten vorhanden sein werden. Ich habe von rund 125 gehört, wir haben jedenfalls die Weichen gestellt und in der Gemeinderatssitzung den Ankauf des Grundes beschlossen.“ Ebenso, dass die Gemeindehäuser (Gemeindeamt alt und neu, die FF Sulz und die Villa Luise mit Engie abschließen werden.

Das neue Fernheizwerk soll dann auf dem Grundstück des alten gebaut und mit einer neuen Kesselanlage versehen werden. Krischke ist positiv gestimmt: „Die Gemeinde hat jedenfalls alle Vorkehrungen getroffen, ich rechne damit, dass das so klappt.“