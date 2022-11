Perchtoldsdorf: Visionen für Naturschutz

Werbung

1872 gilt als das Jahr, in dem Josef Schöffel den Wienerwald gerettet hat. Damit wurde vor 150 Jahren ein Grundstein für Arten-, Klima- und Naturschutz im Wienerwald gelegt. Im feierlichen Rahmen wurde mit rund 200 Gästen in der Burg Perchtoldsdorf auf die Jahre zurückgeblickt, in denen das Fundament zum Biosphärenpark Wienerwald gelegt worden ist.

Im Rahmen der Veranstaltung wurden zudem Bildungspartner, Botschafter, Partnerbetriebe und freiwillige Helferinnen und Helfer des Biosphärenpark Wienerwald für ihr Engagement im Sinne der Entwicklung des Wienerwaldes zur Modellregion für Nachhaltigkeit ausgezeichnet.

Moderatorin Christa Kummer machte klar: „Joseph Schöffel war ein Mann, der Visionen hatte, ein Mann, der den Ausverkauf des Wienerwaldes stoppte. Aber wo stehen wir heute, 150 Jahre nach dieser Errungenschaft? Sind wir bereit, wieder Verantwortung zu übernehmen in dem Sinne, dass wir die Zukunft wieder gemeinsam gestalten wollen?“

Ein Mann, der Verantwortung übernimmt, ist Biosphärenpark-Direktor Andreas Weiß. Denn ein Biosphärenpark, das ist eine Modellregion für nachhaltige Entwicklung, entstanden aus dem Wissenschaftsprogramm der UNESCO. Aber, so hielt Weiß fest: „Wir können nur die Einladung aussprechen zur Mitarbeit. Ohne die vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer wären wir völlig aufgeschmissen. Wenn ich heute in das Publikum schaue und so viele bekannte Gesichter sehe, dann ist das wie bei einem großen Familientreffen.“

Auch Universitätsprofessorin Marianne Penker von der BOKU Wien veranschaulichte, was für ein lebendiger Schatz der Biosphärenpark sei.

Aus dem Weltall sieht man die Wunden der Erde

Und jener Mann, der als einziger Mensch Österreichs den Blauen Planeten aus einer völlig anderen Perspektive gesehen hat, Franz Viehböck, machte klar, dass ein Blick vom Weltall aus nicht nur die Schönheit der Erde offenbart, sondern auch die Wunden, die Menschen ihr zugefügt haben. „Mein Weltraumstart war 1991, kurz davor hat der erste Golfkrieg begonnen. Ich habe die Rauchsäulen von den brennenden Ölfeldern aufsteigen sehen und auch, dass der Aralsee nicht mehr blau ist, sondern viele gelbe Flecken hat, verursacht vom Menschen. Nur ein kleiner Teil des Aralsees konnte gerettet werden.“ Auch der Klimawandel, die immer heißeren und trockeneren Sommer setzen dem Biosphärenpark zu, wie Gerhard Heiligenbrunner, Präsident des Kuratoriums Wald, zu berichten wusste.

„Im östlichen Teil des Wienerwaldes haben wir mit einem enormen Wassermangel zu kämpfen. Daher ist es unser Auftrag, möglichst viel Feuchtigkeit in der Landschaft zu behalten.“ Das sei auch ein Auftrag an die Politik, sagte Heiligenbrunner in Richtung Niederösterreichs Landesrat Stephan Pernkopf und dem Wiener Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. Letzterer betonte: „Wien wäre nicht die gleiche Stadt zum Leben, hätte sie nicht diesen Wald.“ Denn immerhin leben auf Wiener und auf Niederösterreich Seite gesamt 855.000 Menschen direkt am Biosphärenpark.

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.