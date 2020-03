Bei der konstituierenden Gemeinderatssitzung wurde Michael Krischke, ÖVP, mit der Stimme der Grünen erneut zum Bürgermeister der Gemeinde Wienerwald gewählt. ÖVP und Grüne (insgesamt 11 Mandate) halten damit die hauchdünne Mehrheit gegenüber der SPÖ und „Wienerwald Aktiv“ (10). Vizebürgermeister wurde Solo-Mandatar Karl Breitenseher von den Grünen.

Krischke meint zur Wahl seines Koalitionspartners: „Entscheidend für uns war neben der fachlichen Qualität auch die menschliche Komponente. So wie in den letzten fünf Jahren wird das Miteinander auf Augenhöhe passieren, wir brauchen in unserer Gemeinde die Ideen der Grünen.“

Zudem lege die ÖVP auf gute Zusammenarbeit mit allen Fraktionen großen Wert.“

Neben dem gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungsausschuss, wurde vom Gemeinderat die Bildung von fünf Ausschüssen beschlossen: Bau- und Infrastruktur, Finanz- und Wirtschaft, Tourismus, Reit- und Wanderwege, Zivilschutz, Sicherheit und Gesundheit sowie Sport, Freizeit und Vereine.