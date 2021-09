Der Obmann des Wasserleitungsverbandes des Triestingtal und Südbahngemeinden, Franz Gartner rief, und selbst Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf schaffte es, wie er es formulierte, „diesen Termin in meinen Terminkalender hinein zu zwicken“.

WLV-Obmann Franz Gartner mit Stephan Pernkopf. Er bekam von Gartner „einen guten Roten“ überreicht. Judith Jandrinitsch

Denn Gartner ist unbestritten der „Herr des Wassers“, es war und ist ihm ein Anliegen, den Verbandsgemeinden auch zu Spitzenzeiten zu garantieren, „dass sie mit qualitativ hochwertigem Trinkwasser versorgt werden“. Gerade in den zur Gemeinde Wienerwald zählenden Katastralgemeinden Sulz und Sittendorf war das in der Vergangenheit immer ein Thema, wie Wienerwalds Vizebürgermeister Karl Breitenseher, Grüne, in seiner Rede betonte: „Ich kann mich an Zeiten erinnern, wo unsere Freiwillige Feuerwehr ausrücken musste, um etwa die Burg Wildegg, die bekannt is für die Jungscharlager, mit Wasser zu versorgen.“

Damit das in Zukunft kein Thema mehr ist, wird das Trinkwasser jetzt aus einem überregionalen Versorgungssystem mit Pumpen vom Hochbehälter Pfaffstätten (Nutzinhalt 20.000 m³) aus in den Hochbehälter Gaaden (Nutzinhalt 2.500 m³) gepumpt. Die Trinkwassermenge beträgt 80 Liter/Sekunde. Von dem Hochbehälter Gaaden auf der Rauchwiese wird über Hochdruckpumpen mit etwa 60 Liter pro Sekunde das Trinkwasser in den neu geplanten Hochbehälter Sulz am Sulzberg (Nutzinhalt 4.000 m³) über die neu errichtete Trinkwassertransportleitung gefördert.

Von dem noch zu errichtenden Hochbehälter Sulzberg fließt das Trinkwasser in den Hochbehälter Sulz, Eichberg.

Die Eröffnung der Ringwasserleitung wurde symbolisch mit dem Durchschneiden eines Bandes gefeiert, dann folgte der Spatenstich für den neuen Wasserspeicher, vor dem Gemeindeamt, „weil wenn wir das auf dem Sulzberg gemacht hätten, dann hätten wir Wanderkleidung gebraucht“, sagte Gartner. Ein wichtiger Partner, um die neue Wasserleitung verwirklichen zu können, war das Stift Heiligenkreuz. Unter Grundstücken des Klosters verläuft nämlich die Transportleitung zu einem großen Teil.

Abt Maximilian Heim erschien daher persönlich, um die neue Ringleitung zu segnen und den Spatensicht für das neue Reservoir mit zu vollziehen.

Pernkopf wies darauf hin, „dass wir in Österreich es als selbstverständlich erachten, dass wir Wasser aus der Leitung trinken können. In vielen europäischen Städten ist das nicht so. Wie wichtig das Wasser ist bemerken wir erst, wenn es zu Engpässen kommt“. „Wasser ist leben“, das war und ist das Credo von Gartner. Auch wenn eines ausgeblieben ist: das Wunder, Wasser in Wein zu verwandeln.