NÖ sucht das größte Verkaufstalent

Die Sparte Handel der Wirtschaftskammer NÖ sucht jedes Jahr die besten Handelslehrlinge Niederösterreichs. Beim Wettbewerb „Junior Sales Champion“ wird das beste Verkaufstalent Niederösterreichs gekürt. Bei vier Castingterminen wurden die zehn Finalistinnen und Finalisten ermittelt, darunter auch Michael Bernhard aus Baden, der im Media Markt im Nachbarbezirk Mödling in Vösendorf lernt. „Ich habe gestern am Mittwoch davon erfahren, dass ich mich fix qualifiziert habe“, sagt Bernhard, dessen Freude darüber groß ist. Seine Ziele sind hoch gesteckt: „Ich möchte Platz 1 erreichen, sonst hätte ich ja gleich gar nicht mitmachen brauchen“, sagt der junge Mann selbstbewusst. Nachsatz: „Es ist aber schon ein kleiner Sieg für mich, dass ich überhaupt mitmachen darf.“

Verkaufen kombiniert Beratung und Wissen

Bernhard ist im zweiten Lehrjahr und hat beruflich und schulisch schon einige Erfahrungen gesammelt. „Ich habe die Mittelschule Pelzgasse in Baden besucht“, erzählt der Lehrling. Danach versuchte er eine Ausbildung im Eventmanagementbereich, „aber das Internatsleben war nicht ganz das meine“, verrät Bernhard. Auch eine Wirtschaftsschule war nicht das, was er sich beruflich unbedingt vorgestellt hat. „Dann habe ich drei Jahre die HTL in Mödling besucht und war meist im Programmierbereich anzutreffen. Aber viele Menschen haben mir gesagt, dass ich sehr gut mit Leuten kann. Und ich war mir nicht sicher, ob ich für immer am Computer und im Programmierbereich bleiben möchte. Also bin ich in den Einzelhandel gewechselt.“

Die Entscheidung hat er nicht bereut, hier im Media Markt Vösendorf durchläuft er alle Stationen, berät Kunden in allen Abteilungen - „im zweiten Lehrjahr hat man bereits zwei Drittel aller Abteilungen durch“ - und auch Englisch ist für ihn dank seiner amerikanischen Mutter kein Problem. Er ist überzeugt: „Gute Verkäufer werden immer benötigt, ob im Online-Bereich oder Face-to-Face.“ Kommunikativ ist Michael Bernhard auch außerhalb seines Arbeitsplatzes. „Am liebsten treffe ich mich mit meinen Freunden draußen oder ich unternehme etwas mit meiner Freundin. Oder ich betätige mich handwerklich - auch das macht mir großen Spaß.“ Das Finale des Wettbewerbs nimmt er sehr ernst, trainiert wird täglich im Job sowieso und auch der Media Markt unterstützt seinen angehenden Sales Champions- Lehrling mit einem speziellen Verkaufstraining.

Simuliert wird eine tatsächliche Verkaufssituation

Im Finale in St. Pölten führen die Lehrlinge Verkaufsgespräche von zehn Minuten mit zwei Schauspieler-Kunden. Bewertet wird das Verkaufsgespräch von einer hochkarätigen Jury. Diese besteht aus Vertreterinnen und Vertretern der Sparte Handel, der NÖ Berufsschulen, der Bildungsdirektion und dem Vorjahressieger Xaver Modre. Auch das Publikum kann direkt per Handy mitvoten. Der Wettbewerb ist mit attraktiven Preisgeldern in Höhe von 2.500 Euro dotiert. Die zwei besten Verkäuferinnen oder Verkäufer vertreten Niederösterreich außerdem beim Bundeslehrlingswettbewerb am 11. Oktober in Salzburg.

Der Vorsitzende des Ausschusses für Berufsausbildung in der Sparte Handel und Juryvorsitzender Christof Kastner freut sich auf den Enthusiasmus und das Talent der Kandidatinnen und Kandidaten. „Sie sind jedes Jahr mit Energie und Freude dabei. Man spürt ihre Leidenschaft. Engagierte und gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind das Um und Auf für unsere regionalen Handelsbetriebe. Sie punkten damit, dass sie persönlich auf die Kundinnen und Kunden eingehen, spezielle Wünsche erfüllen und somit für Zufriedenheit sorgen“, stellt Kastner fest.