Seit bald 40 Jahren ist Willy Kraus mit seiner Kamera im Einsatz für die Stadt Mödling. Sei es als Reporter für die NÖN, die Stadtgemeinde oder als Fotograf für so manches Buchprojekt über Mödling oder Wiener Neudorf. Der 1954 geborene Mödlinger wird zu Recht von allen, die ihn kennen und schätzen, als „rasender Reporter“ bezeichnet. Schon als Bub hatte er mit einer Agfa-Kleinbildkamera seine lebenslange Liebe zum Fotografieren entdeckt und es bis heute auf unglaubliche rund 1,2 Millionen Aufnahmen gebracht.

Nun wurde dem Mödlinger Reporter eine besondere Ehre zuteil: nach einem einstimmigen Gemeinderatsbeschluss wurde ihm das Ehrenzeichen für Kunst und Kultur der Stadt Mödling verliehen. Kulturstadtrat Stephan Schimanowa, SPÖ, und Gemeinderat Martin Czeiner, ÖVP, überreichten dem sichtlich gerührten Willy Kraus die Urkunde und die Ehrennadel am 21. Mai im Rahmen einer kleinen Feierstunde im Café Schöffel.

Schimanowa betonte: „Willy Kraus hat in den vergangenen Jahrzehnten ein bleibendes Gedächtnis für die Stadt geschaffen und unzählige gesellschaftliche und kulturelle Ereignisse der Stadt Mödling auf seinen Fotos für die Nachwelt erhalten." Hinzu kommen zahlreiche Bildbände über Mödling und Wiener Neudorf, die durch seine Bilder eine wertvolles Zeitdokument geworden sind.

„Das Fotografieren ist für unseren Willy nicht Beruf sondern Berufung. Mit seinem unermüdlichen Einsatz hat er nicht nur die Stadtgemeinde Mödling immer tatkräftig unterstützt sondern auch viele Vereine und Institutionen“, ergänzte Czeiner.

Unter den ersten Gratulanten waren neben seiner lieben Gattin Margit auch Direktor Gerhard Reisner, die Abteilungsleiterin für Öffentlichkeitsarbeit Helga Schlechta sowie Willys langjährige Kollegen Christian Boeger und Bernhard Garaus.

Wer es übrigens nicht wusste: Willy Kraus ist auch im Guinness-Buch der Rekorde vertreten: Als junger, gefragter DJ holte er sich den Weltrekord im Dauer-Plattenauflegen: Nicht weniger als 314 Stunden am Stück hat der wackere DJ in der damaligen Disco „Romanum“ in Perchtoldsdorf durchgehalten!