Bezirk Mödling: Manche mögen‘s doch heißer

Reisen im Winter bedeutet für immer mehr Österreicherinnen und Österreicher Urlaub im Ausland. Sabine Riedl von „Optimal Reisen“ in Perchtoldsdorf und Obfrau der Fachgruppe der Reisebüros Niederösterreich, weiß, welche die beliebtesten Reiseziele im Winter sind: „Bei uns wird heuer reichlich gebucht. Viele wollen in die Nordländer wie Finnland oder Norwegen zu den Polarlichtern inklusive Motorschlitten-Safari und Rentierfarm. Oder Fernreisen ins Warme wie Malediven, Seychellen, Thailand und Ägypten. Also entweder ganz warm oder ganz kalt.“

Es sei stark spürbar, dass viele ihre versäumten Urlaube der letzten Jahre nachholen wollen. Österreich-Urlaube sowie Skireisen werden hauptsächlich selbstständig gebucht.

„Vor allem heuer erzählen uns extrem viele, dass sie ihren Skiurlaub wegen der Schneelage abgesagt haben.“

Sabine Riedl

Schon seit Jahren bemerkt Riedl, dass Kunden immer öfter auf den Skiurlaub verzichten: „Vor allem heuer erzählen uns extrem viele, dass sie ihren Skiurlaub wegen der Schneelage abgesagt haben. Aber auch schon davor wurde es immer weniger, weil es so teuer ist. Einige gehen nur ein paar Tage Skifahren und machen dafür eine längere Flugreise ins Warme.“

In den Bezirken Mödling und Baden werden „in den kommenden Monaten Winterwanderungen die wichtigsten Aktivitäten sein“, berichtet Michael Wollinger, Geschäftsführer der Wienerwald Tourismus GmbH. Die Winterangebote reichen von gemütlichen Wanderrunden für die gesamte Familie bis hin zu Winterurlauben mit Alpakaführung in der Höldrichsmühle in Hinterbrühl.

Mountainbiken startet ab März

Wer lieber auf dem Fahrrad unterwegs ist, muss nicht mehr lange warten, betont Wollinger: „Ab März öffnen wir die Mountainbike-Saison. Durch das Klima bei uns ist das schon relativ früh im Jahr möglich. Das warme Wetter erklärt auch, wieso die Winterwanderungen so gut angenommen werden, denn die Wege sind gut begehbar und nicht wirklich vereist oder mit Schnee bedeckt.“

Zu den sehenswerten Ausflugszielen in der Umgebung zählen für „Wienerwald Tourismus“ folgende Touren: Von Berndorf über den Gugelzipf zum Gasthaus „Zum guten Hirten“, eine gemütliche Runde in der Heimat der Elsbeere drehen inklusive kulinarischem Ausklang im Landgasthof zur Linde, eine spannende Runde um den Harzberg bei Bad Vöslau inklusive Einkehr im Schutzhaus und der Kängurufarm, ein Spaziergang durch die Weinberge und anschließend bei einem gemütlichen Heurigen wie z.B. dem Top-Heurigen Spaetrot in Gumpoldskirchen einkehren.

