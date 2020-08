Der größte Arbeitgeber in der Stadt Mödling, die Schienenfahrzeuge-Ausrüstungsfirma „Knorr-Bremse“ samt den Tochterfirmen Zelisko und Skach haben das Corona-Jahr bislang geschäftlich „hervorragend überstanden“, wie Österreich-Geschäftsführer Manfred Reisner im NÖN-Gespräch vermeldet. „Wir haben volle Auftragsbücher, keine Ausfälle – wir haben sogar zwei- und dreischichtig produziert.“

Kurzarbeit oder gar Kündigungen seien kein Thema gewesen: Man habe es mit Produktfeldern rund um „Eisenbahnen“ oder „Energieversorgung“ (Zelisko) mit einem krisenfesten Umfeld zu tun. Sehr wohl befinden sich Mitarbeiter aber im Homeoffice.

Herausforderung: das Kontakt Halten

„Wir haben langfristige Verträge, sind Weltmarktführer und haben einen Exportanteil von etwa 90 Prozent“, ergänzte Reisner. Das derzeit Schwierigste sei, „auch ohne persönliche Kontakte und Besuche die Beziehungen zu unseren Geschäftspartnern aufrecht zu erhalten“.

Auch der Umbau des Firmengeländes am Standort Weißes Kreuz-Gasse – Beethovengasse sei in vollem Umfang auf Schiene. Das „ehrgeizige Projekt“ soll Ende 2021 umgesetzt sein, meint Reisner.

Soziale Verantwortung wird bei Knorr-Bremse Österreich seit Jahren großgeschrieben. Unter anderem werden der soogut-Sozialmarkt in Mödling und weitere Projekte in der Region über „Knorr-Bremse Global Care“ regelmäßig unterstützt. Aktuell ist die Caritas unter den Begünstigten: „Gerade jetzt, wo viele Menschen in Österreich in Not geraten sind, wollen wir einen Beitrag leisten und unterstützen deshalb die Sozialberatungsstellen“, erklärte Reisner. Mit gutem Grund: Seit Beginn der Pandemie hat sich die Zahl der Hilfesuchenden in den Beratungsstellen mehr als verdoppelt, merkte Caritas Wien/NÖ-Geschäftsführer Klaus Schwertner bei der Übernahme des Schecks an.