Walter Krückl hat seine Funktion zurückgelegt, im Rahmen der Gemeindegruppenhauptversammlung des Wirtschaftsbundes wurde Markus Pallanits (Werkstätten- und Vermietungs GmbH) zum Obmann gekürt. Stellvertreter sind Markus Hössl (Heuriger-Pension) und Oliver Prosenbauer (Werbeagentur). Dem Vorstand gehören auch Daniela Schneider sowie Wolfgang Schromm an.

Pallanits will „wieder ein engmaschiges Netzwerk der Unternehmer in Brunn bilden und die Wirtschaft präsentieren“. Weiterführen werde man den Dirndlgwand-Sonntag. Die „Brunner Wirtschaftsmeile“ soll künftig „wie eine Messe gestaltet werden. Unser Ziel ist es, bei der Politik in Brunn im Sinne der Unternehmen unseres Ortes mitzusprechen“.

Und die Arbeit des Wirtschaftsbund-Teams soll „SINN“ haben: „Service – Information – Networking - Nutzen. All das wollen wir als Wirtschaftsbund Brunn bieten“, betonte Pallanits.

Bezirksgruppenobmann Erich Moser dankte dem langjährigen Obmann Walter Krückl und Interimsobmann Peter Lackner für ihr Engagement und wünschte dem neugewählten Vorstand „viel Erfolg für eure Vorhaben“.