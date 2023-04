Mödlinger „Business.Breakfast“: Frühstücken, netzwerken & informieren

Neben dem Netzwerken stand auch ein Referat von Nationalratsabgeordneter Carmen Jeitler-Cincelli an der Tagesordnung - Thema: „Will denn niemand mehr Vollzeit arbeiten? – Teilzeit: Armutsfalle oder ideales Work-Life-Balance Modell?“

Für die Badner Abgeordnete und stellvertretende Wirtschaftsbund-Generalsekretärin ist „der Arbeitsmarkt generell eine zentrale Zukunftsherausforderung. Damit wir unseren Wohlstand wahren können, müssen wir mehr Menschen dazu bringen, auch wieder mehr Stunden zu arbeiten. Die momentanen Stellschrauben sind dabei vor allem das Attraktivieren vom längeren Verbleiben im Erwerbsleben, sprich Dazuverdienen in der Pension, das schnellere Wiedereingliedern und Erhöhen des Stundenvolumens von Frauen nach der Karenz sowie die Erleichterung zum Zugang zum Arbeitsmarkt für Menschen aus dem Ausland“. Jeitler-Cincellis Nachsatz: „Unsere Großelterngeneration hat dieses Land nicht in Teilzeit wieder aufgebaut - wir müssen uns der Basis für unseren Wohlstand schon auch wieder bewusst machen.“

Zaunbauer freute sich nicht nur über die rege Beteiligung und das informative Referat, sondern auch, dass „bei der anschließenden Diskussionsrunde keine Fragen unbeantwortet geblieben sind“. Die Auftaktveranstaltung sei jedenfalls der Start einer Serie. „Wirtschaftsbund Business.Breakfast“ wird jeden ersten Dienstag im Monat am Programm stehen; das nächste Mal am 2. Mai um 8 Uhr im Raiffeisen Forum zum Thema „Gelegenheit. Macht.Diebe“. Zaunbauers „großer Dank geht an die Raiffeisen Regionalbank, die Räumlichkeiten und Kaffee zur Verfügung gestellt hat, sowie an die Bäckerei Kolm, die für die Frühstück-Kipferln gesorgt hat“.

