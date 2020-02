„Wir sind eben ein attraktiver Standort.“ Martin Fürndraht, Obmann der Wirtschaftskammer Bezirksstelle Mödling, bringt die 2019er-Zahlen auf den Punkt: 10.314 aktive Mitglieder (2018 waren es 10.123) und ein Rekord-Steueraufkommen im Finanzamt Baden-Mödling in der Höhe von fast 1,6 Milliarden Euro sprechen Bände. Die stärksten Branchen im Bezirk Mödling sind nach wie vor Gewerbe & Handwerk mit 4.924 aktiven Mitgliedern, gefolgt vom Handel (3.168) und von Information & Consulting (2.553).

Dass Fürndraht das EPU-Frühstück (aktuell dreimal jährlich) eingeführt hat, kam nicht von ungefähr: die Einpersonenunternehmen (EPU) machen fast 60 Prozent der Kammermitglieder aus.

Ein wichtiges Anliegen des Bezirksstellenteams rund um Leiterin Andrea Lautermüller ist, Schüler bereits in jungen Jahren mit der Wirtschaft in Verbindung zu bringen. „Junior Basic“ heißt die Initiative, bei der Jugendliche für ein Schuljahr eine Firma gründen, in der sie erste betriebswirtschaftliche Erfahrungen sammeln können. Aktuell sind wieder sieben Schulen aus dem Bezirk mit dabei, berichtete Fürndraht stolz. Positiv haben sich auch die Lehrlingszahlen entwickelt. Im Vorjahr wurden 1.093 junge Menschen in 343 Betrieben ausgebildet.

2020 wolle man sich dem Kampf gegen die Online-Konkurrenz stellen, merkte Fürndraht an. „Wir starten eine Offensive für ,Regionales Kaufen’.“

Wolfgang Ecker, Landesgruppenobmann des Wirtschaftsbundes NÖ und designierter Präsident der Wirtschaftskammer NÖ, fand es unter anderem „toll, was hier im Bezirk für Lehrlinge getan wird“. Zudem lobte er das Team der Mödlinger Bezirksstelle, das „genau weiß, was die Unternehmerinnen und Unternehmer brauchen“ und somit für „die notwendigen Synergieeffekte sorgt“.

Der Steinmetzmeister aus Wolfsgraben hat bereits seine Schwerpunkte festgelegt: „Weniger Abgaben, weniger Bürokratie, Initiativen gegen den Online-Handel und gegen den Facharbeiter-Mangel.“

Sonja Zwazl verneigte sich bei ihrem letzten Auftritt als Präsidentin – nach den Wirtschaftskammerwahlen im März übergibt sie die Funktion an Wolfgang Ecker – vor den Unternehmerinnen und Unternehmern des Bezirks Mödling: „Ihr seid die Säulen, warum es uns in Niederösterreich wirtschaftlich so gut geht.“