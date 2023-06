Stockerwirt einmal mehr an der Spitze

In der Destination „Wienerwald“ steht einmal mehr das Landgasthaus „Stockerwirt“ von Katharina und Georg Stocker in Sulz im Wienerwald an der Spitze. „Wir haben im letzten Jahr groß umgebaut. Neue klimatisierte Küche, neue Schank, Anlieferung, Kühlungen, renovierter Gastraum und Barbereich, neue Toiletten. Unser Restaurant wurde mit sehr viel Liebe von meiner Frau zu einem echten Schmuckkästchen gemacht“, bedankte sich Georg Stocker. Man habe dabei auch besonderes Augenmerk auf die Materialen gelegt: unter anderem einen 130 Jahre alten Holzboden im Bar- und Stubenbereich, Lehmputz und Dämmung mit Schafwolle. „Viele Gäste gehen durchs Lokal und machen Fotos“.

Von der Nase bis zum Schwanz wird alles verarbeitet

Was das Kulinarische betrifft, „versuchen wir, so viele Tiere wie möglich aus der Region im Ganzen zu kaufen und nose to tail zu verarbeiten. Dadurch können wir auf unserer Speisenkarte viele Produzenten namentlich nennen und geben dadurch den Gästen wertvolle Informationen und ein gutes Gefühl. Etwas, das in Zeiten wie diesen, wo es immer wieder zu Diskussionen wegen der Kennzeichnungspflicht kommt, in unseren Augen sehr wichtig ist“. Nicht zu vergessen auf die Weinkarte, die mit über 2.500 Positionen „zu den besten in Österreichs zählt“, ist Stocker stolz.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gratulierte allen Prämierten: „Wir sind stolz, dass über 200 Betriebe Teil dieser Wirtshauskultur sind, denn sie sind die Speerspitze der Gastronomie.“ Das Besondere an der Wirtshauskultur sei „einerseits das Nachhaltige, Traditionelle und Regionale, aber auch das Innovative, gepaart mit Professionalität und einem unglaublich schönen Ambiente“.

Stockerwirt